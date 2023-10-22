Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون إيرانيون لرويتزر: وقوف إيران موقف المتفرج في حال الاجتياح البري الإسرائيلي سيقوض استراتيجتها المتبعة منذ 40 عاما (الحدث)

Lebanon 24
22-10-2023 | 05:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون إيرانيون لرويتزر: أي هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل سيُكبد طهران خسائر فادحة ويثير غضبا شعبيا داخليا (الحدث)
lebanon 24
22/10/2023 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الإسرائيلي: أنا في إسرائيل لدعمكم والوقوف معكم ضدّ "الإرهاب"
lebanon 24
22/10/2023 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: "حماس" مستعدة لإطلاق سراح الأسرى لكنها لا تستطيع بسبب القصف الإسرائيلي (الحدث)
lebanon 24
22/10/2023 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـWSJ: المسؤولون الإيرانيون اجتمعوا مع حماس في بيروت الإثنين الماضي
lebanon 24
22/10/2023 18:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:42 | 2023-10-22
11:41 | 2023-10-22
11:35 | 2023-10-22
11:27 | 2023-10-22
11:19 | 2023-10-22
11:17 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24