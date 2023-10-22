Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران: إذا لم توقف أميركا وإسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فإن كل الاحتمالات يمكن أن تقع (الشرق)

Lebanon 24
22-10-2023 | 06:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر يمكن أن يفجرها (الميادين)
lebanon 24
22/10/2023 18:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيراني الوضع في غزة ومساعي وقف عملية إسرائيل العسكرية (الشرق)
lebanon 24
22/10/2023 18:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: جرائم الحرب الإسرائيلية بلغت ذروتها واستهداف مشفى المعمداني جريمة لا يمكن تحملها
lebanon 24
22/10/2023 18:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يحذر من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
22/10/2023 18:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2023-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:42 | 2023-10-22
11:41 | 2023-10-22
11:35 | 2023-10-22
11:27 | 2023-10-22
11:19 | 2023-10-22
11:17 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24