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أ ف ب: إيران تحذر إسرائيل والولايات المتحدة من خروج الأوضاع في المنطقة عن السيطرة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-10-2023 | 07:00
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