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نتنياهو خلال جولة على حدود لبنان: نخوض معركة مزدوجة في جبهتي لبنان وغزة (العربية)

Lebanon 24
22-10-2023 | 08:18
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