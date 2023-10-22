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الأونروا تحذر من أن الوقود سينفذ لديها في غزة في غضون 3 أيام (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-10-2023 | 08:44
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