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البنتاغون: واشنطن تتوقع تصعيداً كبيراً في الشرق الأوسط وزيادة خطر الهجمات على قواتها في المنطقة (الميادين)

Lebanon 24
22-10-2023 | 09:32
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