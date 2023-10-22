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وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريا في حال توسع النزاع

Lebanon 24
22-10-2023 | 09:36
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