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"العربية" نقلاً عن مصادر إسرائيلية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تأجيل زيارته المقررة لإسرائيل الثلاثاء ولم يحدد موعدا آخر

Lebanon 24
22-10-2023 | 10:05
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