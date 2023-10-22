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استشهاد عدد من الفلسطنيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في خان يونس (الجزيرة)

Lebanon 24
22-10-2023 | 10:13
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