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جرى تأجيل دخول شاحنات المساعدات الـ 17 إلى غزة من دون معرفة الأسباب (الميادين)

Lebanon 24
22-10-2023 | 10:13
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