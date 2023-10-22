وزارة الخارجية: روسيا ترى أن عدداً من الدول الغربية التي تحتفظ بالأسمدة الروسية بشكل غير قانوني ستبذل جهوداً لشحنها بالوقت المناسب إلى البلدان الأكثر فقراً

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