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مجلس التعاون الخليجي: مستعدون للعمل مع مجلس الأمن لإيجاد حل للأزمة الفلسطينية

Lebanon 24
22-10-2023 | 11:19
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