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إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع والمنطقة المحيطة
Lebanon 24
22-10-2023
|
12:16
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