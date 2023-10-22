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إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: لم يعد هناك أمل في أن يلعب مجلس الأمن دوراً في الحفاظ على السلم الدولي

Lebanon 24
22-10-2023 | 12:47
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