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لبنان 24: الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع العاصي قرب ميس الجبل تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة في الأجواء

Lebanon 24
22-10-2023 | 13:58
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