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الجيش الإسرائيلي: قصفنا خلية كانت بصدد إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة مزارع شبعا الحدودية

Lebanon 24
22-10-2023 | 14:11
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