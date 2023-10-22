Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الإيرانية: وزيرا خارجية إيران ومصر شددا على معارضتهما الصارمة لسياسة التهجير القسري لسكان قطاع غزة

Lebanon 24
22-10-2023 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: عبد اللهيان يغادر بيروت متوجها إلى الدوحة على رأس وفد سياسي ودبلوماسي (الجزيرة)
lebanon 24
23/10/2023 03:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان في اتصال هاتفي في ضرورة العمل على إيجاد سبل لنزع فتيل التوتر في غزة
lebanon 24
23/10/2023 03:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية إيران والسعودية يشددان على تعجيل التعاون المشترك في مختلف المجالات
lebanon 24
23/10/2023 03:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره المصري ويعقدان "اتفاقيات جيدة"
lebanon 24
23/10/2023 03:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2023-10-22
19:37 | 2023-10-22
19:36 | 2023-10-22
19:30 | 2023-10-22
19:27 | 2023-10-22
19:26 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24