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حكومة حماس: نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
22-10-2023 | 14:54
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