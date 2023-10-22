Advertisement

أخبار عاجلة

مسيّرة إسرائيلية معادية أطلقت صاروخين بإتجاه ‌ مزارع شبعا

Lebanon 24
22-10-2023 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": مسيّرة إسرائيلية معادية أطلقت صاروخين بإتجاه نقطة خالية بالقرب من تل النحاس شمال بلدة كفركلا جنوب لبنان
lebanon 24
23/10/2023 03:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على وادي هونين
lebanon 24
23/10/2023 03:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق العرقوب حاصبيا مرجعيون مخترقة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا
lebanon 24
23/10/2023 03:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية قصفت بصاروخين محيط بلدة كفركلا قرب مركز للجيش من دون وقوع إصابات
lebanon 24
23/10/2023 03:47:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2023-10-22
19:37 | 2023-10-22
19:36 | 2023-10-22
19:30 | 2023-10-22
19:27 | 2023-10-22
19:26 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24