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مسؤول بمعبر رفح: بدء دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة

Lebanon 24
22-10-2023 | 15:26
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