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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن 4741 فلسطينيا استشهدوا و15898 أصيبوا جراء ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
22-10-2023 | 15:44
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