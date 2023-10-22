Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الصحة فراس الأبيض : القطاع الصحي بوضع مختلف الآن نتيجة الأزمات ولكن هذا لا يعني أن نستسلم (الجديد)

Lebanon 24
22-10-2023 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الصحة الفلسطينية: القطاع الصحي في غزة قد ينهار خلال ساعات جراء العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
23/10/2023 03:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء قبل لحظات مع اكتمال النصاب القانونيّ بوصول وزير الصحة فراس الأبيض ويرأس رئيس الحكومة هذه الجلسة المخصصة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024
lebanon 24
23/10/2023 03:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فراس الأبيض: نملك مخزون من المستلزمات الطبية يكفي من 6 لـ 8 أسابيع في حال حدوث حرب (الجديد)
lebanon 24
23/10/2023 03:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين : موضوع إدارة الأزمات يحتاج الى التكاتف ووضعنا سيناريو في خطة الطوارئ يحاكي تعرض لبنان لعدوان (الجديد)
lebanon 24
23/10/2023 03:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2023-10-22
19:37 | 2023-10-22
19:36 | 2023-10-22
19:30 | 2023-10-22
19:27 | 2023-10-22
19:26 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24