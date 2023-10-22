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علي حمية: هناك إجراءات ضمن خطة إستباقية في حال تعرض المطار والمرافق العامة لعدوان (الجديد)

Lebanon 24
22-10-2023 | 16:18
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