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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 4561 وأكثر من 14245 مصاباً

Lebanon 24
22-10-2023 | 17:19
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