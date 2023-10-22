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"جيروزاليم بوست": وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعارض الاتفاق على استمرار تدفق المساعدات بدون إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
22-10-2023 | 17:45
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