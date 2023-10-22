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مدير المستشفى الإندونيسي في غزة ل"الجزيرة": الكوادر الطبية لم تغادر المستشفى منذ 14 يوماً

Lebanon 24
22-10-2023 | 17:46
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