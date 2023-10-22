Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على طلب أميركا لإدخال المساعدات رغم المعارضة داخل إسرائيل

Lebanon 24
22-10-2023 | 18:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
​"مستعدون لمواجهة "حزب الله"... مسؤول إسرائيليّ بارز: في هذه الحالة ستتدخّل أميركا
lebanon 24
23/10/2023 08:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لم يتم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لعدم التوصل لاتفاق بين الجانبين المصري والإسرائيلي حتى الآن (الجزيرة)
lebanon 24
23/10/2023 08:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي يقول إنه فشل بصد هجوم حماس على إسرائيل وإنه يتحمل مسؤولية هذا الفشل (الحرة)
lebanon 24
23/10/2023 08:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: تسريب لقاء وزير الخارجية مع نظيرته الليبية خطير وغير مسؤول
lebanon 24
23/10/2023 08:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:05 | 2023-10-23
01:03 | 2023-10-23
01:02 | 2023-10-23
00:19 | 2023-10-23
23:59 | 2023-10-22
23:55 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24