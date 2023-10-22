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مصادر طبية فلسطينية: 166 شهيداً و300 إصابة وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة اليوم

Lebanon 24
22-10-2023 | 18:23
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