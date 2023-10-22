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وزارة الداخلية في غزة: استشهاد 6 أطفال وسيدة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوبي القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
22-10-2023 | 23:12
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