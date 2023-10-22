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تظاهرات حاشدة في كندا تنديداً بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ودعماً للشعب الفلسطيني (الميادين)

Lebanon 24
22-10-2023 | 23:33
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