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مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة وستمنع إدخالها من دول أخرى دون رقابة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-10-2023 | 23:55
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