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القوات الجوية الأوكرانية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا بالإضافة إلى صاروخ كروز (سكاي نيوز)

Lebanon 24
23-10-2023 | 01:03
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