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مفوض إدارة الأزمات الأوروبي: غزة في حاجة ماسة لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود

Lebanon 24
23-10-2023 | 02:10
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