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وزارة الداخلية بغزة: انتشال 10 شهداء بعد استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو دان بدير البلح وسط القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
23-10-2023 | 02:41
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