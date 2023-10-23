Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: هناك أصوات تقول إن نتنياهو يخشى من الدخول إلى غزة لأسبابه الخاصة كما يخشى تعقد الأمور في الشمال (الميادين)

Lebanon 24
23-10-2023 | 02:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: هناك الكثير من العتاد الذي ينقص الجنود الذين تم تجنيدهم أخيراً كالخوذ والسترات الواقية
lebanon 24
23/10/2023 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الساحة الفلسطينية متفجرة جداً وهناك 200 إنذار عن هجمات
lebanon 24
23/10/2023 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف حزب الله مواقع للجيش في الشمال أدى لتعطيل جزء من منظومة الرصد على طول الحدود
lebanon 24
23/10/2023 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: إحباط عملية دهس في القدس
lebanon 24
23/10/2023 12:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2023-10-23
04:48 | 2023-10-23
04:38 | 2023-10-23
04:35 | 2023-10-23
04:33 | 2023-10-23
04:32 | 2023-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24