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نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-10-2023 | 03:28
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