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وزارة الداخلية بغزة: طائرات الاحتلال تدمر مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
23-10-2023
|
04:48
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