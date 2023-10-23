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بوريل: حلّ الدولتين يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق ويجب أن نسعى جميعا لتحقيقه

Lebanon 24
23-10-2023 | 05:41
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