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كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف: نُدرك أنّ المعركة ستكون صعبة في غزة وحماس بنت آلة عسكرية هائلة

Lebanon 24
23-10-2023 | 09:49
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