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"رويترز" عن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: سيكون للحرب تأثير كبير على الأسعار ونشهد انخفاضا كبيرا في الاستهلاك

Lebanon 24
23-10-2023 | 09:54
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