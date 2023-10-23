26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
21
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء البريطاني: هجوم حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل يُظهر أن هناك من يسعى للتصعيد في المنطقة
Lebanon 24
23-10-2023
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود الشمالية: إذا ارتكب "حزب الله" غلطة فسيُدمّر (الحدث)
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الحدود الشمالية: إذا ارتكب "حزب الله" غلطة فسيُدمّر (الحدث)
23/10/2023 18:41:58
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى مصر اليوم ليبحث مع قادة المنطقة الوضع في إسرائيل وغزة (العربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى مصر اليوم ليبحث مع قادة المنطقة الوضع في إسرائيل وغزة (العربية)
23/10/2023 18:41:58
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الإسرائيلي: أنا في إسرائيل لدعمكم والوقوف معكم ضدّ "الإرهاب"
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الإسرائيلي: أنا في إسرائيل لدعمكم والوقوف معكم ضدّ "الإرهاب"
23/10/2023 18:41:58
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: رئيس الوزراء البريطاني سيزور إسرائيل الخميس لحث الإسرائيليين على تجنب مزيد من التصعيد للصراع
Lebanon 24
فايننشال تايمز: رئيس الوزراء البريطاني سيزور إسرائيل الخميس لحث الإسرائيليين على تجنب مزيد من التصعيد للصراع
23/10/2023 18:41:58
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى
15:19 | 2023-10-22
22/10/2023 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟
14:58 | 2023-10-22
22/10/2023 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إعلامية عربية شهيرة في حادث سير
Lebanon 24
وفاة إعلامية عربية شهيرة في حادث سير
05:45 | 2023-10-23
23/10/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي.. فنانة عربية شهيرة تتلقى رسالة تهديد! (صور)
Lebanon 24
بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي.. فنانة عربية شهيرة تتلقى رسالة تهديد! (صور)
00:16 | 2023-10-23
23/10/2023 12:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحا شابين.. ظهور نادر لابني نادين الراسي من طليقها جيسكار أبي نادر شاهدوا صورتهما
Lebanon 24
أصبحا شابين.. ظهور نادر لابني نادين الراسي من طليقها جيسكار أبي نادر شاهدوا صورتهما
01:59 | 2023-10-23
23/10/2023 01:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:39 | 2023-10-23
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يهاجم بطائرات مسيرة خليتين مسلحتين عند الحدود مع لبنان كانتا تحاولان إطلاق صواريخ مضادة للدبابات بإتجاه فلسطين المحتلة
11:37 | 2023-10-23
البيت الأبيض لـ"الحدث": "حماس" تحفر الأنفاق تحت المنازل وتنشئ مرافق قادتها في المدارس والمستشفيات
11:27 | 2023-10-23
بيان مشترك لنتياهو ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان: نعمل معا من أجل قيادة إسرائيل نحو النصر على "حماس"
11:24 | 2023-10-23
"لبنان24": تعرُّض بلدة مجدل سلم الجنوبيّة للقصف الإسرائيليّ في هذه الأثناء
11:23 | 2023-10-23
استهداف برج المحبة في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة (الميادين)
11:21 | 2023-10-23
مسيّرات إسرائيلية معادية أطلقت 3 صواريخ على أطراف بلدتي حولا وميس الجبل
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
23/10/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24