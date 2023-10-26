Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج كل المنطقة عن السيطرة بل هي أصبحت على صفيح ساخن

Lebanon 24
26-10-2023 | 15:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية: إسرائيل تلقت هزيمة استراتيجية أحدثت زلزالاً مدوياً وسنفشل خططها لتهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
27/10/2023 21:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (الميادين)
lebanon 24
27/10/2023 21:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هنية: استمرار العدوان على غزة سيُخرج كل المنطقة عن السيطرة
lebanon 24
27/10/2023 21:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هنية: كل المنطقة ستخرج عن السيطرة مع استمرار العدوان على غزة
lebanon 24
27/10/2023 21:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:28 | 2023-10-27
14:22 | 2023-10-27
14:20 | 2023-10-27
14:13 | 2023-10-27
13:57 | 2023-10-27
13:48 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24