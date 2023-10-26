هنية: في اليوم العشرين لهذه الحرب نؤكد أن المقاومة في غزة بألف خير والإحتلال لن يتمكن من إستعادة عافيته بسبب الضربة الإستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به

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