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هنية: في اليوم العشرين لهذه الحرب نؤكد أن المقاومة في غزة بألف خير والإحتلال لن يتمكن من إستعادة عافيته بسبب الضربة الإستراتيجية والهزيمة المدوية التي لحقت به

Lebanon 24
26-10-2023 | 15:54
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