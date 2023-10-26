Advertisement

أخبار عاجلة

انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب إثر قصف صاروخي (الجزيرة)

Lebanon 24
26-10-2023 | 16:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجزيرة: انفجار ضخم يهز مدينة تل أبيب إثر اعتراض صاروخي
lebanon 24
27/10/2023 21:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الأوكرانية: انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مقاطعات بعد هجمات روسية صاروخية على منشآت للطاقة
lebanon 24
27/10/2023 21:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
27/10/2023 21:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة مسيّرة إسرائيلية تطلق صاروخين على محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
27/10/2023 21:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:28 | 2023-10-27
14:22 | 2023-10-27
14:20 | 2023-10-27
14:13 | 2023-10-27
13:57 | 2023-10-27
13:48 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24