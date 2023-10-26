Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات بعد اندلاع الاشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين

Lebanon 24
26-10-2023 | 17:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين في سديروت
lebanon 24
27/10/2023 21:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دباباتنا وقوات المشاة قصفت خلايا من المسلحين وبنية تحتية لحماس شمال غزة
lebanon 24
27/10/2023 21:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة إلى 5791
lebanon 24
27/10/2023 21:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي استهدف خراج بلدة برج الملوك بقذيفة واندلاع حريق (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
27/10/2023 21:40:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:28 | 2023-10-27
14:22 | 2023-10-27
14:20 | 2023-10-27
14:13 | 2023-10-27
13:57 | 2023-10-27
13:48 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24