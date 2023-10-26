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القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقوم بمناورة برية في غزة لجمع المعلومات الاستخباراتية

Lebanon 24
26-10-2023 | 18:11
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