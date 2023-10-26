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ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي: معظم الكتيبة 13 التي وصلت لمستوطنات غلاف غزة لحماية المستوطنين تم قتلهم أو فُقدوا

Lebanon 24
26-10-2023 | 18:12
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