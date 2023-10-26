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الجهاد الإسلامي: التشكيك الأميركي في عدد الشهداء هو إنكار وقح لحجم المحرقة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
26-10-2023 | 18:40
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