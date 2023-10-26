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الجيش الإسرائيلي يقول إنه على علم بحادث أمني في المنطقة رداً على سؤال عن تقارير عن انفجار في طابا

Lebanon 24
26-10-2023 | 20:23
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