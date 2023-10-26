Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول عسكري أميركي: لم ننسق مع إسرائيل قبل شن غاراتنا في سوريا (العربية)

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: مسؤولون عسكريون أميركيون يقدمون المشورة لإسرائيل (العربية)
lebanon 24
27/10/2023 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين: إطلاق حماس سراح أميركيتين لن يؤثر على خطط إسرائيل العسكرية ضد الحركة
lebanon 24
27/10/2023 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري أميركي للجزيرة: واثقون من قدرة إسرائيل على الرد على هجوم حماس
lebanon 24
27/10/2023 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن حثّت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشنّ هجوم بريّ على غزة
lebanon 24
27/10/2023 22:04:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:58 | 2023-10-27
14:28 | 2023-10-27
14:22 | 2023-10-27
14:20 | 2023-10-27
14:13 | 2023-10-27
13:57 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24